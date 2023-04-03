Подозреваемую в убийстве военкора Татарского этапируют в Москву

Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Татарского, этапируют из Петербурга в Москву

Россиянку Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского, этапируют из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом во вторник, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Предварительно известно, что меру пресечения Треповой изберут в Басманном суде Москвы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на террористический акт. По данным следствия, преступление было спланировано и организовано с территории Украины.

Ранее 3 апреля МВД показало видео с признанием Треповой в том, что она принесла в петербургское кафе статуэтку, которая затем была взорвана, в результате чего погиб Татарский и пострадали 32 человека.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля.