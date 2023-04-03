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23:40, 3 апреля 2023Спорт

Стало известно о решении Головкина поставить карьеру на паузу

Экс-чемпион мира Эрик Моралес сообщил, что Геннадий Головкин взял перерыв в карьере
Геннадий Головкин

Геннадий Головкин. Фото: Joe Camporeale / Reuters

Казахстанский боксер Геннадий Головкин решил поставить карьеру на паузу. Об этом YouTube-каналу Izquierdazo Boxeo сообщил бывший чемпион мира, мексиканец Эрик Моралес.

Моралес тренирует своего соотечественника Хайме Мунгию и рассматривает для него казахстанца в качестве возможного соперника. «Исходя из того, что я слышал, Головкин взял перерыв на неопределенный срок. Если он вернется, мы об этом узнаем. Поэтому прямо сейчас мы думаем об этом поединке», — добавил экс-чемпион.

10 марта стало известно, что Головкин отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Новым обладателем пояса стал кубинец Эрисланди Лара.

Головкин стал чемпионом WBA в апреле 2022 года. Тогда он одержал победу над японцем Ретой Муратой. Встреча завершилась техническим нокаутом в девятом раунде.

На счету 40-летнего Головкина 42 победы (37 из которых — нокаутом), два поражения и одна ничья. В феврале он также отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (IBF).

Андрей Стрельцов
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