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14:48, 3 апреля 2023Наука и техника

В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»

В России запустят производство модернизированной станции связи «Гроза» в 2023 году

Фото: НПП «Радиосвязь»

Серийное производство модернизированной станции тропосферной связи «Гроза» планируют начать в 2023 году. Об этом гендиректор научно-производственного предприятия (НПП) «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») Ринат Галеев сообщил ТАСС.

По его словам, в ходе испытаний усовершенствованный цифровой модем обеспечил скорость передачи данных до 50 мегабит в секунду.

Отмечается, что станция «Гроза» позволяет обеспечить связь на расстоянии до 210 километров в горных, труднодоступных и малонаселенных районах. Оборудование может передавать данные со скоростью до 25 мегабит в секунду в режиме тропосферной связи и до 155 мегабит в секунду в режиме радиорелейной связи.

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В сентябре 2022 года «Росэлектроника» сообщила о начале производства загоризонтных станций связи «Гроза» для гражданского рынка. В этих станциях используют принцип отражения сигнала от тропосферы.

В августе 2022 года стало известно, что научно-производственное предприятие «Звукотехника» разрабатывает квантово-оптическую систему, позволяющую обеспечить гарантированной связью мобильные объекты.

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Даниил Иринин
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