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13:06, 3 апреля 2023Забота о себе

Названы способы избежать эмоционального выгорания из-за работы

Психолог Шепелева: не нужно брать на себя много дел сразу, чтобы избежать выгорания

Фото: Unsplash

Чтобы избежать эмоционального выгорания из-за работы, не нужно брать на себя сразу много дел, советует бизнес-психолог Евгения Шепелева. Эти и другие способы справиться с нагрузкой она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Профессиональное выгорание развивается на фоне высокой нагрузки и рабочих стрессов. Современный ритм жизни, личная амбициозность, а также повышенные требования работодателей к сотрудникам нередко приводят к истощению внутренних ресурсов, рассказала Шепелева. Также сказывается недовольство зарплатой, многозадачность и непростые отношения с руководством. В результате у человека случается эмоциональное выгорание.

На первый взгляд проблема не кажется такой серьезной, однако апатия и нежелание ничего делать из рабочей сферы плавно перетекает на все сферы человеческой жизни. Не хочется идти на работу, и личные, бытовые и первостепенные дела уходят на второй план

Евгения Шепелевапсихолог

Однако выгорания можно избежать при выполнении некоторых правил, обнадежила психолог. Она посоветовала первым делом отказаться от режима многозадачности. «Не начинайте новое дело, пока не завершили предыдущее. Не берите сверх того, что у вас уже есть, даже если это выгодно экономически. Человеческие ресурсы иссякают, и начинаются проблемы психологического и, как следствие, физического характера, ни одна работа этого не стоит», — уверяет Шепелева.

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Отсутствие перерывов, регулярные переработки или, тем более привычка брать работу на дом раз за разом лишают отдыха и держат в напряжении мозг. Однако, по мнению собеседницы «Ленты.ру», хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Отдых важен не только для смены картинки и переключения внимания с рабочих вопросов, но и для получения новых впечатлений, разрядки и расслабления от активной работы мозга.

Ответственность — хорошее качество, которое всегда приветствуются в сотруднике. Однако чрезмерная ответственность всегда сопровождается внутренним напряжением и страхом подвести. Он насколько выматывает, что в скором времени пропадает интерес к работе, отметила Шепелева.

Старайтесь выполнять работу добросовестно, но за некоторые аспекты работы вы не можете отвечать. Поэтому не стоит на себя брать ответственность за то, на что вы не можете повлиять

Евгения Шепелева психолог

Психолог обратила внимание, что в борьбе с эмоциональным выгоранием помогает четкое планирование задач и распределение ресурсов так, чтобы человек мог отдыхать. Мозг не должен быть занят только рутиной. Важным фактором является наличие хобби или увлечения, которое разбавляет активную рабочую деятельность. Чем больше таких отдушин у человека, тем меньше вероятность выгорания, потому что он регулярно получает эмоциональную разрядку, заключила Шепелева.

Ранее психолог Елена Корчагина дала совет по борьбе с весенней хандрой и апрельским кризисом. Она посоветовала следить за режимом дня и больше гулять на свежем воздухе.

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Вера Владзиевская
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