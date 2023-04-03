Великобритания испытала тяжелых роботов

Великобритания впервые провела испытания тяжелых сухопутных роботов H-UGV

Великобритания впервые провела сравнительные испытания тяжелых сухопутных роботов H-UGV (heavy uncrewed ground system) зарубежного производства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.

Отмечается, что в первых в истории Великобритании испытаниях H-UGV приняли участие компании, работающие в рамках программы Human-Machine Teaming. В течение двух недель в Бовингтоне испытывали машины Type-X компании Milrem Robotics, Wiesel от Rheinmetall и Robust компании Elbit.

В ходе испытаний учитывали несколько параметров, включая скорость, проходимость и работу систем связи. Уточняется, что к тяжелым системам относят дистанционно управляемые машины весом более пяти тонн.

Ранее «Курганмашзавод» заявил о готовности серийно производить роботизированные боевые машины пехоты. Роботизированную БМП-3 впервые показали на международном форуме «Армия-2022».

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