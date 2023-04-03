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20:24, 3 апреля 2023Спорт

Капризов вернулся на лед после трехнедельной паузы из-за травмы

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов вернулся на лед после трехнедельной паузы из-за травмы

Фото: Larry MacDougal / Globallookpress.com

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вернулся на лед после трехнедельной паузы из-за травмы. Об этом сообщает в Twitter корреспондент The Athletic Джо Смит.

По информации журналиста, нападающий вышел на тренировку перед матчем «Миннесоты» с «Вегас Голден Найтс». Россиянин провел на площадке 30 минут. Смит отмечает, что Капризов катался в «хорошем темпе», а также отрабатывал броски.

Капризов получил повреждение 9 марта в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Виннипег Джетс» (4:2). У россиянина диагностировали травму нижней части тела. Форвард пропустит от трех до четырех недель.

В текущем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 65 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 35 результативных передач. 25-летний россиянин является лучшим бомбардиром команды в этом чемпионате.

Ксения Курашкина
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