В Бурятии бывших милиционеров осудили на 17 и 18 лет за двойное убийство в Клюквенной пади

Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор двум бывшим милиционерам, Дмитрию Истомину и Евгению Инкину, по делу об убийстве двух девушек в местности Клюквенная падь, совершенном более 20 лет назад. Об этом сообщают «Вести Бурятии».

Инкина приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а Истомина осудили на 18 лет.

О преступлении стало известно в августе 2002 года. Тогда в 50 километрах от Байкала в яме были найдены обгоревшие тела 17-летней и 18-летней девушек с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что одна из них была студенткой медицинского колледжа, а вторая окончила местную школу. Изначально найти виновных в их гибели следователям не удалось.

В течение 17 лет дело оставалось нераскрытым, а в 2019 году появилась новая свидетельница — их знакомая. Она сказала, что долгое время молчала, так как боялась за свою жизнь. Выяснилось, что в ночь на 10 августа 2002 года двое сотрудников милиции с девушками приехали в лес. Компания распивала спиртные напитки. Позже между милиционерами и потерпевшими возникла ссора, во время которой обвиняемые зарубили потерпевших топором, после чего попытались сжечь их тела. По словам свидетельницы, ей удалось спастись, так как в тот день ее в компании подозреваемых заметил охотник и предложил увезти в поселок на мотоцикле.

В декабре 2019 года в СКР сообщили о возобновлении расследования и задержании двоих подозреваемых — сотрудника охраны Дмитрия Истомина и экс-сотрудника МВД Евгения Инкина. В марте 2022 года присяжные сочли вину фигурантов недоказанной. Однако летом Верховный суд Бурятии отменил оправдательный приговор и направил дело на повторное рассмотрение.