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02:37, 3 апреля 2023Мир

В МИД прокомментировали захват Киево-Печерской лавры

В МИД России назвали нелегитимным и безнравственным захват Киево-Печерской

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В МИД России осудили захват Киево-Печерской лавры силами Киева. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломатов, этот шаг является нелегитимным с правовой и безнравственным с духовной точки зрения деянием Киева.

Захват Киево-Печерской лавры показательнее многих действий шагов киевского режима и доказывает его преступный характер, готовность не считаться с чувствами граждан Украины, говорится в заявлении МИД.

Ранее сообщалось, что один из тех, кто глумился над молившейся на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры в субботу, 1 апреля, был доставлен в больницу без признаков жизни.

1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в разжигании религиозной розни и работе на Россию. Позднее суд отправил священнослужителя под домашний арест на два месяца.

Марина Совина
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