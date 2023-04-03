Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:04, 3 апреля 2023Наука и техника

У миноги обнаружили механизм восстановления после травмы позвоночника

PNAS: проприоцепция позволяет миноге плавать после травмы позвоночника

Фото: MBL Logan Science Journalism Program

Ученые Университета Бакнелла (США) и Морской биологической лаборатории обнаружили, что миноги могут использовать обратную связь от органов чувств для восстановления способности плавать после травмы позвоночника. Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), указывают на потенциальные методы лечения людей с параличом.

В отличие от человека и других млекопитающих, миноги быстро и почти полностью восстанавливаются даже после тяжелых повреждений верхних отделов спинного мозга. Ученые выяснили, что у бесчелюстных происходит регенерация нейронов, однако восстанавливается лишь небольшой процент нервных клеток, поэтому в восстановлении способности плавать должен участвовать другой механизм.

Исследователи выдвинули гипотезу, что миноги используют проприоцепцию — ощущение положения частей тела относительно друг друга в пространстве — в дополнение к нисходящим нервным связям в спинном мозге. Авторы работы использовали математические модели для имитации движения миног, чтобы определить эффект от сенсорной обратной связи на плавательное поведение. Модель учитывала изгибы и растяжение тела над очагом поражения в спинном мозге и посылала сигналы остальным частям тела через мышцы, а не через спинной мозг.

Даже при умеренной сенсорной обратной связи биологически правдоподобные модели продемонстрировали восстановление плавательной способности. Однако, так как у миног восстанавливаются некоторые нейроны спинного мозга, им может потребоваться даже меньше сенсорной обратной связи, чем предсказывают модели.

По словам авторов, интерфейсы «мозг-компьютер» и устройства-стимуляторы предусматривают обратную связь с датчиками, которые прикреплены к телу, для воссоздания плавных движений после травмы и результаты исследования могут дать информацию о количестве и типе обратной связи, которая поспособствует более успешной реабилитации пациентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал о «бахмутской мясорубке»
Сухопутная граница между Приморьем и Китаем открылась спустя три года
Схвативший поклонницу за грудь Филипп Киркоров попал на видео
Адвокат сообщил о запуске процедуры передачи Сапеги из Белоруссии в Россию
Россиянка обнаружила десятимесячную дочь мертвой в детской коляске
В Сербии призвали украинцев не допустить применения снарядов с обедненным ураном
Российская сеть развлекательных центров оказалась на грани банкротства
Тренер развеяла миф о пользе японского упражнения для плоского живота
Азербайджанские военные взяли под контроль высоты и два села в Карабахе
Мариинский театр потерял около 12 миллиардов рублей за три года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.