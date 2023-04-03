Небензя рассказал о законности места России в Совбезе ООН

Небензя заявил, что место РФ в Совбезе ООН было согласовано с бывшими республиками СССР

Россия занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН на полностью законных основаниях, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это было согласовано с бывшими республиками СССР, в том числе Украиной. Как рассказал дипломат, любые попытки пересмотреть действующий статус России являются «тупиковой дорогой».

С 1 апреля 2023 года председательство в Совбезе ООН передано России. Это уже третий раз, когда она получает такую возможность.

Ранее газета The Time писала, что в связи с этим на Западе возникают опасения, что председательство может нанести большой потенциальный ущерб. До этого РФ занимала этот пост в феврале 2022 года. В материале утверждают, что тогда Москва «использовала Совбез для препятствования международной поддержке Украины».