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10:03, 3 апреля 2023Россия

Появился полный список пострадавших при взрыве в петербургском кафе

«Mash на Мойке» опубликовал список из 31 пострадавшего при взрыве в кафе в Петербурге

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Появился полный список пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Его опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

В нем приводится 31 фамилия. По сведениям издания, у 14-летней пострадавшей в петербургском кафе диагностировали осколочное слепое ранение верхнего века и глаза, закрытую черепно-мозговую, ссадины лба и сотрясение мозга. Она оказалась самой юной гостьей мероприятия, в ходе которого произошло ЧП.

Кроме того, при взрыве пострадала журналистка из Северной столицы Татьяна Любина. У женщины выявили проникающее осколочное ранение обоих глаз, травмы лица, шеи, груди, живота. Сейчас за ее здоровье борются врачи отделения офтальмологии.

Также пострадал приятель Любиной — депортированный из Таллина координатор «Бессмертного полка» Сергей Чаулин. Он получил множество осколочных ранений головы, груди, конечностей и живота.

До этого Минздрав России сообщил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

О взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге стало известно вечером 2 апреля. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже вручила проводившему в заведении встречу военкору.

3 апреля МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.

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Анна Щербакова
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