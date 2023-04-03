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11:37, 3 апреля 2023Спорт

Российский биатлонист объяснил высокие зарплаты футболистов

Биатлонист Серохвостов объяснил высокие зарплаты футболистов интересом к этому виду спорта

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, почему футболисты получают высокие зарплаты. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Понятно, почему у футболистов намного больше денег, чем у нас, — у них куча букмекеров, это людям интересно, у них есть просмотры, стримы», — объяснил спортсмен.

Серохвостов также вспомнил, что однажды наблюдал за тренировочным процессом профессионального футбольного клуба, который его не впечатлил. «Ладно я, но лыжники, у них нет стрельбы, и они еще больше тренируются, чем мы, а заработок у нас с ними плюс-минус одинаковый, и обидно, что кто-то пашет 35-36 часов в неделю, а футболисты, может, часов 12», — отметил биатлонист.

26 февраля форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил тем, кто сравнивает зарплаты футболистов с заработками врачей и пожарных. «Наверное, надо не у футболистов убавлять, а добавлять денег врачам и пожарным», — посчитал игрок.

Алексей Гусев
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