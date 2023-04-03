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13:15, 3 апреля 2023Культура

Пианист Денис Мацуев рассказал о состоянии здоровья после коронавируса

Пианист Денис Мацуев рассказал, что почти здоров после перенесенного коронавируса

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народный артист России, пианист Денис Мацуев заявил, что почти здоров после перенесенной коронавирусной инфекции. Его цитирует ТАСС.

Мацуева отметил, что готов встретиться со зрителями на концертах в ближайшее время. «Я почти здоров и готов рвать и метать в хорошем смысле», — сказал музыкант.

Ранее Мацуев заявил, что заразился коронавирусом. Из-за болезни музыкант был вынужден перенести свои концерты, приуроченные к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова. Изначально выступления были запланированы на 1, 2 и 3 апреля. Они должны были пройти в Московской филармонии.

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Варвара Кошечкина
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