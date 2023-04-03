Пианист Денис Мацуев рассказал о состоянии здоровья после коронавируса

Пианист Денис Мацуев рассказал, что почти здоров после перенесенного коронавируса

Народный артист России, пианист Денис Мацуев заявил, что почти здоров после перенесенной коронавирусной инфекции. Его цитирует ТАСС.

Мацуева отметил, что готов встретиться со зрителями на концертах в ближайшее время. «Я почти здоров и готов рвать и метать в хорошем смысле», — сказал музыкант.

Ранее Мацуев заявил, что заразился коронавирусом. Из-за болезни музыкант был вынужден перенести свои концерты, приуроченные к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова. Изначально выступления были запланированы на 1, 2 и 3 апреля. Они должны были пройти в Московской филармонии.