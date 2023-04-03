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14:02, 3 апреля 2023Силовые структуры

Задержанную Трепову охарактеризовали на прежнем месте работы

В магазине Ambar Vintage, где работала задержанная Трепова, назвали ее спокойной девушкой

Кадр: МВД МЕДИА / ТАСС

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова была спокойной девушкой, которая создавала о себе приятное впечатление. Так в беседе с РБК ее охарактеризовали в петербургском магазине Ambar Vintage, где она раньше работала.

Трепова работала продавцом-консультантом и помогала клиентам подбирать хорошие вещи, ничего особенного за ней не замечали. Несколько месяцев назад она уволилась, причины такого решения неизвестны, рассказал знакомый девушки.

2 апреля на встрече с военкором Трепова передала ему статуэтку, в которой была взрывчатка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В Минздраве сообщили, что при взрыве в кафе пострадали 32 человека.

Девушку задержали на второй съемной квартире — туда она уехала после того, как переоделась и сменила образ на первой съемной квартире после взрыва в кафе. МВД показало видео с задержания: на опубликованных кадрах Трепова подтверждает то, что пронесла статуэтку с взрывчаткой на мероприятие и передала ее военкору.

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Варвара Кошечкина
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