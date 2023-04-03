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05:30, 4 апреля 2023Спорт

Усик высказался о срыве боя с Фьюри

Александр Усик выразил уверенность в том, что бой с Тайсоном Фьюри все же состоится
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинский боксер Александр Усик высказался о срыве поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит YouTube-канал «Київський торт».

«Этот бой не состоялся по ряду причин. Не смогли договориться, кто-то не пошел на выгодные для всех условия. Я считаю, что поединок с Тайсоном Фьюри состоится, но не 29 апреля», — выразил уверенность Усик. Он отметил, что во время подготовки к схватке с британцем значительно улучшил свои спортивные результаты.

30 марта промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен назвал возможные варианты переноса поединка с Усиком. «Вариант №1 — это если Усик пройдет своего обязательного претендента Дэниела Дюбуа. Тогда у нас появится шанс сделать бой в Саудовской Аравии. Второй же вариант — предложить Дюбуа отступные», — заявил Уоррен, добавив, что в случае реализации второго плана, встреча боксеров может состояться в июле 2023 года.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Ксения Курашкина
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