Житель Северной Осетии научил ворона говорить «Ахмат — сила!»

Орнитолог из Северной Осетии научил ворона говорить «Ахмат — сила!» и прогонять собаку

Житель Северной Осетии, зоолог и орнитолог Заур Дзуцев научил годовалого ворона Винсента говорить несколько фраз на русском языке. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ворон научился говорить «Ахмат — сила!», «Ауай цу» (по-осетински «Иди отсюда»), еще лает по собачьи. Некоторые выражения, например «Ауай цу», ворон подслушал у матери Дзуцева — женщина часто говорит это собаке, чтобы та не мешалась под ногами.

«Вороны — одни из самых умных птиц в мире. Он может отличать цвета, выполняет команду «принеси перчатку», более того, отличает предметы. Деньги от перчаток — точно», — говорит Дзуцев.

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