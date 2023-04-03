Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:46, 3 апреля 2023Моя страна

Житель Северной Осетии научил ворона говорить «Ахмат — сила!»

Орнитолог из Северной Осетии научил ворона говорить «Ахмат — сила!» и прогонять собаку

Житель Северной Осетии, зоолог и орнитолог Заур Дзуцев научил годовалого ворона Винсента говорить несколько фраз на русском языке. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ворон научился говорить «Ахмат — сила!», «Ауай цу» (по-осетински «Иди отсюда»), еще лает по собачьи. Некоторые выражения, например «Ауай цу», ворон подслушал у матери Дзуцева — женщина часто говорит это собаке, чтобы та не мешалась под ногами.

«Вороны — одни из самых умных птиц в мире. Он может отличать цвета, выполняет команду «принеси перчатку», более того, отличает предметы. Деньги от перчаток — точно», — говорит Дзуцев.

Ранее туристы в нацпарке «Земля леопарда» засняли «поющего» дальневосточного леопарда — редкий хищник издал рык, проявив поведение доминантного самца. На видео попал самец номер Leo 172M по имени Академик.

Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
«Металлург» уволит главного тренера
В полиции Армении высказались о нападении на сына Пашиняна
Стали известны подробности о параде Победы в Москве
В квартиру подозреваемой в убийстве Татарского приехали взрывотехники с собаками
У электрофур Tesla оказались неисправные тормоза
В Малайзии разрешили заменять смертную казнь на удары палкой
Российский стилист назвала способы скрыть лишний вес с помощью одежды
Пианист Денис Мацуев рассказал о состоянии здоровья после коронавируса
Ушедшего из дома два дня назад 13-летнего россиянина нашли мертвым в колодце
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.