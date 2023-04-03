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20:33, 3 апреля 2023Силовые структуры

В ОНК сообщили об отсутствии жалоб у журналиста WSJ на содержание в СИЗО

ОНК: журналист WSJ Гершкович не имеет жалоб на содержание в СИЗО «Лефортово»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Журналист газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович не жалуется на содержание в СИЗО «Лефортово», куда его поместил суд. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

Члены ОНК посетили Гершковича в изоляторе, где тот «был бодр, во время разговора много шутил».

Американский журналист находится в двухместной камере без соседа, который может появиться после того, как репортеру придет отрицательный тест на коронавирус.

32-летнего Гершковича взяли под стражу до 29 мая. Заседание по ходатайству следствия об избрании ему меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о материалах про предприятие российской оборонной промышленности.

В WSJ отвергли выдвинутые против Гершковича обвинения в шпионаже.

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Илона Палей
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