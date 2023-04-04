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00:16, 4 апреля 2023Спорт

В НХЛ высказались об идее проведения серии матчей между канадцами и россиянами

Билл Дейли назвал неправдой новость о проведении серии матчей между канадцами и россиянами
Билл Дейли

Билл Дейли. Фото: Sam Navarro / Reuters

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о появившейся информации по поводу проведения серии матчей между канадцами и россиянами. Его слова приводит РИА Новости.

Дейли назвал неправдой новость о том, что НХЛ планирует устроить эти встречи. Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что не слышал об этой идее.

3 апреля журналист Алексей Андронов со ссылкой на три независимых источника сообщил, что Федерация хоккея Канады и НХЛ планирует провести три матча с российскими игроками, выступающими в лиге. Уточнялось, что серия состоится не раньше 2024 года. Игры пройдут в Канаде, и города уже определены.

На момент старта сезона-2022/2023 в НХЛ выступали 50 российских игроков. 4 февраля десять из них приняли участие в Матче звезд лиги. В частности, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вместе с сыном Сергеем исполнил буллит.

Андрей Стрельцов
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