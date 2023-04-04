Трамп вышел из здания суда

Экс-президент США Дональд Трамп покинул здание суда в Нью-Йорке

Экс-президент США Дональд Трамп покинул здание суда в Нью-Йорке. Об этом сообщает СNN.

Отмечается, что суд снял формальный арест с политика. По информации телеканала, ожидается, что он направится в аэропорт Ла-Гуардиа, откуда вылетит в штат Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго.

Дональда Трампа арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене 4 апреля. В свою очередь, бывший американский президент заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения.

По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.