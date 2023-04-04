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14:47, 4 апреля 2023Мир

Премьер Госсовета КНР провел телефонный разговор с Мишустиным

Премьер Госсовета КНР Ли Цян провел телефонный разговор с Мишустиным

Фото: Florence Lo / Reuters

Премьер Госсовета КНР Ли Цян провел телефонный разговор с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Других подробностей не приводится.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о желании Запада вбить клин между Москвой и Пекином. Министр добавил, что тема «зависимости» и «неравноправия» России и КНР длительное время муссируется в недружественных странах и вновь набрала обороты после визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства.

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Варвара Кошечкина
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