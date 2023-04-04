Боррель рассказал о встрече с Кулебой

Глава дипломатии ЕС Боррель встретился с Кулебой для обсуждения помощи ВСУ

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель встретился в понедельник, 3 апреля, с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Боррель написал в своем Twitter-аккаунте.

Боррель рассказал о встрече с Кулебой и заявил, что приветствовал «своего друга» в резиденции внешнеполитической службы ЕС. Они посвятили переговоры обсуждению помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно», — обещал Боррель.

Европейский дипломат добавил, что страны также стремятся оказать давление на Россию для окончания специальной военной операции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с экс-госсекретарем США Майком Помпео. В этот же день украинский лидер встретился с рядом других политиков, среди которых гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле, генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич, а также вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

