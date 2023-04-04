Чемпион мира осудил недопуск сборной России по хоккею на международные турниры

Чемпион мира Либа назвал отсутствие российских хоккеистов на международных турнирах цирком

Чемпион мира в составе сборной Чехословакии Игорь Либа осудил отсутствие сборной России по хоккею на международных турнирах. Его слова приводит Sport.cz.

Либа назвал недопуск российских хоккеистов на мировое первенство цирком. «Я не признаю чемпионат мира без россиян. Это не чемпионат мира», — заявил он.

22 марта совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Сборные не примут участия в турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.