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17:03, 4 апреля 2023Мир

В МИД назвали крахом отношения России и США

Замглавы МИД РФ Рябков: отношения России и США можно описать словом «крах»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Отношения России и США можно описать словом «крах». С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».

«Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом - крах. Отношения разрушены, ответственность за это на США», — сказал российский дипломат.

Ранее Рябков назвал перспективу улучшения отношений между РФ и США непредсказуемой. Он отметил, что проблемы «начались не вчера». Дипломат не рискнул давать оптимистический прогнозов относительно нормализации отношений, однако подчеркнул, что в текущей ситуации Москва готова к негативным сценариям.

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Глеб Бажуткин
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