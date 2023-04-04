В МИД назвали крахом отношения России и США

Замглавы МИД РФ Рябков: отношения России и США можно описать словом «крах»

Отношения России и США можно описать словом «крах». С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».

«Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом - крах. Отношения разрушены, ответственность за это на США», — сказал российский дипломат.

Ранее Рябков назвал перспективу улучшения отношений между РФ и США непредсказуемой. Он отметил, что проблемы «начались не вчера». Дипломат не рискнул давать оптимистический прогнозов относительно нормализации отношений, однако подчеркнул, что в текущей ситуации Москва готова к негативным сценариям.