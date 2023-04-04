МИД заявил о потере Евросоюзом России

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва рассматривает ЕС как недружественное объединение

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что Европейский союз (ЕС) по своей вине «потерял» Россию, поэтому теперь Москва рассматривает блок как недружественное объединение.

Евросоюз «потерял» Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников Сергей Лавров глава МИД России

Ранее глава МИД России отметил, что Москва определится с перспективами взаимодействия с западными странами, когда их руководство «протрезвеет».

Лавров о будущем отношений с ЕС

Министр иностранных дел отметил, что Россия сделала необходимые выводы из сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что страна в ответ на враждебные шаги будет действовать жестко, руководствуясь национальными интересами и принципом взаимности.

Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, мы их предложения рассмотрим и будем принимать решения исходя из наших национальных интересов, как они одобрены президентом России Владимиром Путиным в новой Концепции внешней политики Российской Федерации Сергей Лавров глава МИД России

Ранее Лавров напомнил, что в обновленной Концепции внешней политики главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации. Глава государства объявил об этом на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Запад вместо диалога с Россией круглосуточно ищет способы ее сдерживания

Лавров заявил, что Запад вместо диалога с Россией круглосуточно ищет способы ее сдерживания. Он напомнил, что Москва готова к сотрудничеству, однако на принципах равноправия и с учетом российских интересов, в том числе в целях долгосрочного сокращения ядерных рисков.

Однако там к этому и конструктивному диалогу с нами не готовы, в круглосуточном режиме заняты поиском новых способов сдерживания России Сергей Лавров глава МИД России

Глава МИД указал, что Россия неоднократно вступала за конструктивные переговоры и выдвигала предложения по урегулированию актуальных мировых проблем. Однако, по его словам, США и Европа это игнорировали или высказывали отрицательную реакцию, что в конечном итоге привело к кризису на Украине.

Ранее Лавров заявил, что входящие в НАТО государства давно являются участниками конфликта на Украине и по сути воюют на стороне этой страны. Линию, которой придерживаются страны-члены альянса, министр назвал подрывной.

Киев предпринимает все усилия для затягивания конфликта

Глава МИД России прокомментировал мирный план Китая по урегулированию на Украине, отметив, что позиция Москвы во многом созвучна с идеями Пекина. Однако Киев и западные страны предпринимают все усилия для затягивания конфликта, подчеркнул Лавров.

Особенно в части необходимости обеспечить равную и неделимую безопасность для всех стран в Европе и в мире в целом. Пока же мирный процесс тормозится Киевом и его западными кураторами, которые предпринимают все усилия для затягивания боевых действий Сергей Лавров глава МИД России

Министр иностранных дел напомнил, что российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин отметили схожие взгляды на причины возникновения основных проблем международной безопасности. Он добавил, что Запад не желает вести диалог на принципах равноправия, в то время как Москва выступает против санкционного давления и иных проявлений недобросовестной конкуренции.

В феврале МИД Китая представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Ключевыми его моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.