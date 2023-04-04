В Госдуме высказались об идее закрытия «Википедии»

Депутат Матвейчев поддержал идею закрытия «Википедии» в России

В России нужно как можно скорее закрыть «Википедию» и создать ее отечественный аналог. Так в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев высказался об идее главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева об ограничении работы ресурса.

«"Википедия", безусловно, не нейтральная площадка, а оружие в информационной войне. Она дает лживую и искажению информацию и манипулирует пользователями. Для ее замены необходима альтернатива. Сейчас такую альтернативу выстраивает общество "Знание". Количество статей, которое делает портал "Знания ", пока еще не сравним с "Википедией". Если государство вольет средства в этот проект, то можно быстро за полгода создать полную замену "Википедии" и закрыть саму "Википедию"», — считает депутат.

Согласен, что делать это надо как можно скорее. То есть не только закрытие как можно скорее, но и вливание в альтернативу как можно скорее Олег Матвейчев депутат Госдумы

Русскоязычная версия «Википедии» была создана в 2001 году. По информации самого ресурса, она входит в десятку самых крупных языковых разделов цифровой энциклопедии по всем основным показателям.

Общество «Знание» — некоммерческая организация, которая проводит просветительскую работу в российских регионах. Она была учреждена указом президента России Владимира Путина в 2015 году и стала наследницей существовавшего в СССР одноименного общества. Филиалы организации есть во всех российских регионах.

Ограничение работы «Википедии» в России

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил закрыть онлайн-энциклопедию «Википедия», но перед этим создать ее альтернативу. Он отметил, что ресурс удобен для получения справок, однако, по его мнению, содержит много искажений политических и исторических фактов.

«Мое мнение относительно "Википедии" — ее нужно закрыть. (...) Альтернативы сейчас нет. Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию" — это моя позиция», — высказался глава СПЧ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею, также заявил, что необходима замена онлайн-энциклопедии.

«В различных форматах неоднократно высказывалась точка зрения, что нам надо создавать аналог "Википедии", который содержал бы проверенную и точную информацию», — отметил представитель президента России.

С июля 2022 года Роскомнадзор обязал российские поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя закона. Причиной такого решения стало невыполнение ресурсом обязанности по удалению противоправной информации, в том числе о военных действиях на территории Украины.