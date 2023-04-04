Бывший президент США Трамп заявит в суде о невиновности

Адвокат Такопина: экс-президент США Трамп в суде Нью-Йорка заявит о своей невиновности

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен во вторник, 4 апреля, заявить в суде Нью-Йорка о своей невиновности, рассказал его адвокат Джо Такопина. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, изучение готовящихся обвинений против политика потребует у юристов времени. Они должны понять, какие ходатайства будут подавать после получения всех материалов. «Единственное, что мы ответим сразу же — это заявим о его невиновности», — подчеркнул он.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений экс-лидеру по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Его адвокат Сьюзен Нечелес сообщила, что Трамп добровольно явится в суд для предъявления обвинений 4 апреля.