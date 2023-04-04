Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:08, 4 апреля 2023Мир

Бывший президент США Трамп заявит в суде о невиновности

Адвокат Такопина: экс-президент США Трамп в суде Нью-Йорка заявит о своей невиновности
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен во вторник, 4 апреля, заявить в суде Нью-Йорка о своей невиновности, рассказал его адвокат Джо Такопина. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, изучение готовящихся обвинений против политика потребует у юристов времени. Они должны понять, какие ходатайства будут подавать после получения всех материалов. «Единственное, что мы ответим сразу же — это заявим о его невиновности», — подчеркнул он.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений экс-лидеру по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Его адвокат Сьюзен Нечелес сообщила, что Трамп добровольно явится в суд для предъявления обвинений 4 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров обвинил Запад в круглосуточном поиске способов сдерживания России
Бывший президент США Трамп заявит в суде о невиновности
Небензя допустил встречу Лаврова с Блинкеном в апреле
В Одессе прогремели взрывы и начался пожар
Во Франции предрекли неизбежную мировую дедолларизацию
В Польше раскрыли последствия помощи Украине
В США решили продать дом звезды «Она написала убийство»
Южная Африка запретила продажу оружия Польше для защиты интересов России
Байден назвал «не такими плохими» последствия решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Тучная рэперша Lizzo снялась в откровенном купальнике на яхте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.