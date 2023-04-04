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17:30, 4 апреля 2023Мир

Рябков призвал Запад не провоцировать Россию после размещения ТЯО в Белоруссии

Замглавы МИД Рябков призвал не провоцировать Россию после размещения ТЯО в Белоруссии

Фото: Минообороны РФ / Globallookpress.com

Западу не стоит провоцировать Россию после размещения в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО). С таким призывом выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Наши противники просто должны реально воспринимать то, что вокруг них происходит. Не идти на эскалацию, не провоцировать нас, потому что дело может кончиться такими поворотами, о которых сейчас, в принципе, говорить можно пока только гипотетически», — заявил дипломат, высказываясь по теме размещения ТЯО в соседней республике.

Ранее Рябков заявил, что западные страны не воспринимают серьезность сигналов российской стороны. «Они не оставляют даже внешних следов на позиции указанной группы. Ну что ж, тогда им придется иметь дело с меняющейся реальностью», — подчеркнул замглавы МИД.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Он указал, что строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Путин также подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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Виктория Кондратьева
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