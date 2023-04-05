Крупный автоконцерн заявил об уходе 5000 сотрудников

General Motors сократит 5 тысяч рабочих мест с компенсацией для сотрудников для экономии

Выкуп акций General Motors (GM) сократил пять тысяч рабочих мест. Об этом со ссылкой на финансового директора автоконцерна Пола Джейкобсона сообщает Reuters.

Программа «добровольного увольнения» (VSP) предлагается всем американским сотрудникам GM, проработавшим в компании пять и более лет. То, что несколько тысяч человек согласились уйти с работы при условии выкупа их акций, позволит компании сберечь один миллиард долларов. Как заявила гендиректор предприятия Мэри Барра, это позволит приблизиться к цели сэкономить два миллиарда долларов.

Помимо сокращения сотрудников, GM собирается урезать расходы за счет упрощения конструкции транспортных средств, унификации подсистем между бензиновыми и электрическими автомобилями, а также «снижения уровня расходов во всех подразделениях компании, включая поездки и маркетинг».

GM — не единственная компания, которая объявила о сокращениях. Ранее о начале массовых увольнений персонала сообщил гендиректор Walt Disney Роберт Айгер. По его словам, это станет частью многомиллиардной инициативы по сокращению расходов, направленной на оптимизацию операций компании в период потрясений в медиаиндустрии.

Увольнения затронут и сеть ресторанов быстрого питания McDonald's: для проведения реструктуризации часть офисов компании в США будут закрыты. Руководство попросило своих сотрудников для возможности принятия кадровых решений «виртуально» уйти на удаленный формат работы.

Американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) сократит десять тысяч сотрудников и закроет пять тысяч открытых вакансий, на которые еще не нашли работников. По словам главы компании Марка Цукерберга, этого требует серьезная нехватка средств. Помимо увольнений, компания отменит проекты с низким приоритетом и урежет зарплатный фонд.