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00:34, 7 апреля 2023Спорт

Тренер назвал семь лучших упражнений с гантелями

Тренер посоветовал упражнение «Молот» с гантелями для проработки бицепсов

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Тренер Майк Бол назвал семь лучших упражнений с гантелями. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Начать тренировку специалист порекомендовал с проработки бицепсов. «В положении стоя сгибайте руки в локтях, подтягивая гантели к груди. Ладони должны быть обращены вверх», — пояснил Бол. Далее он посоветовал сделать упражнение «Молот». Техника его выполнения та же, что и у первого движения, однако теперь ладони должны быть обращены внутрь — кулаки смотрят друг на друга.

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Затем необходимо сделать жим лежа, вытягивая руки с гантелями вверх перпендикулярно полу, и выполнить растяжку трицепса. Для этого в положении стоя нужно зажать гантели в руках, поднять их над головой, а затем опустить за шею, согнув локти до угла 90 градусов.

Следующее движение направлено на прокачку дельтовидной мышцы. «Поставьте ноги на ширине плеч. Наклоните корпус вперед, чуть отведя бедра назад и вытянув руки с гантелями к полу. Разведите руки в стороны, затем снова опустите», — сказал Бол.

Шестое упражнение поможет проработать мышцы пресса. «Вытяните руки в стороны на уровень плечевого пояса, поднимите гантели вверх, согнув локти до угла 90 градусов. Затем поднимите гантели высоко над головой, после чего вновь приведите руки к прямому углу», — добавил тренер.

Завершить тренировку, по словам специалиста, можно тягой в наклоне. «Поставьте на тренировочную скамью одно колено и одну руку. Держите спину на параллельно полу. Поднимите гантель к туловищу, затем опустите ее», — заключил Бол.

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Андрей Стрельцов
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