В СПЧ заявили об отмене смертной казни в ДНР после вхождения в состав России

Член СПЧ Шишкина заявила об отмене смертной казни в ДНР после вхождения в состав России

В Донецкой народной республике (ДНР) отменили смертную казнь после вхождения в состав России. Об этом заявила депутат Народного совета ДНР, член Совета по правам человека (СПЧ) Елена Шишкина, ее слова приводит ТАСС.

«Такая мера, как смертная казнь, в кодексе России отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает», — сообщила Шишкина, объяснив, что на территории региона действует законодательство, не противоречащее федеральному.

Она добавила, что смертные приговоры, вынесенные в республике до вхождения в состав России, не были приведены в исполнение.

В июле 2022 года парламент ДНР отменил мораторий на смертную казнь. При этом на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также на Запорожскую и Херсонскую области стало распространяться российское законодательство.

Ранее депутат Госдумы Даниил Бессарабов заявлял, что после присоединения к России смертную казнь в ДНР могут заменить пожизненным сроком. Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас объяснил, что вернуть высшую меру наказания в России можно лишь через принятие новой конституции.