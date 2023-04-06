Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 6 апреля 2023Россия

В СПЧ заявили об отмене смертной казни в ДНР после вхождения в состав России

Член СПЧ Шишкина заявила об отмене смертной казни в ДНР после вхождения в состав России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) отменили смертную казнь после вхождения в состав России. Об этом заявила депутат Народного совета ДНР, член Совета по правам человека (СПЧ) Елена Шишкина, ее слова приводит ТАСС.

«Такая мера, как смертная казнь, в кодексе России отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает», — сообщила Шишкина, объяснив, что на территории региона действует законодательство, не противоречащее федеральному.

Она добавила, что смертные приговоры, вынесенные в республике до вхождения в состав России, не были приведены в исполнение.

В июле 2022 года парламент ДНР отменил мораторий на смертную казнь. При этом на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также на Запорожскую и Херсонскую области стало распространяться российское законодательство.

Ранее депутат Госдумы Даниил Бессарабов заявлял, что после присоединения к России смертную казнь в ДНР могут заменить пожизненным сроком. Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас объяснил, что вернуть высшую меру наказания в России можно лишь через принятие новой конституции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Увеличилось число пострадавших в ходе боестолкновения силовиков с боевиками
В Москве расширили программу скрининга новорожденных
72-летняя модель отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом
Названы неочевидные проблемы привлекательных женщин на свиданиях
Правительство Финляндии подало заявление об отставке
В НАТО усомнились в быстром присоединении Швеции к альянсу
Россиянин пытался украсть ребенка из коляски, побил продавца и попал на видео
В НАТО оценили ядерную угрозу со стороны России
В Ингушетии начали поиск тел боевиков после боестолкновения с правоохранителями
Рогов заявил о прибытии британских танков в ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.