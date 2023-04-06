В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Песков заявил, что снятие моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается

Вопрос снятия моратория на смертную казнь в России в Кремле не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле нет никакой позиции касательно предложений вернуть эту меру наказания, ответил он журналистам.

20 марта председатель партии «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что фракция будет настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов. По его словам, согласно данным социологических опросов, эту позицию поддерживают порядка 70 процентов россиян.

