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12:18, 6 апреля 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Песков заявил, что снятие моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Вопрос снятия моратория на смертную казнь в России в Кремле не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле нет никакой позиции касательно предложений вернуть эту меру наказания, ответил он журналистам.

20 марта председатель партии «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что фракция будет настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов. По его словам, согласно данным социологических опросов, эту позицию поддерживают порядка 70 процентов россиян.

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Константин Лысяков
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