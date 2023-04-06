В Кремле оценили требование к российским спортсменам осудить СВО

Помощник Путина Левитин назвал требование к российским атлетам осудить СВО дискриминацией

Помощник президента России Владимира Путина, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин оценил требование к российским спортсменам осудить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Мы точно не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО», — заявил он, назвав это дискриминацией и нарушением прав человека. Левитин добавил, что самой проблемной остается ситуация с World Athletics, поскольку легкоатлеты составляют половину сборной.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших СВО. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне выступают в нейтральном статусе.