Глава ОКР высказался о пересмотре требований МОК по допуску россиян на турниры

Поздняков предположил, что МОК пересмотрит требования по допуску россиян на турниры

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) для возвращения россиян на турниры. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши оппоненты фактически признают, что несправедливые санкции, принятые год назад, нужно пересматривать. Да, не все, но этот процесс начался, и он необратим», — заявил он. Поздняков предположил, что МОК еще раз пересмотрит требования по допуску россиян.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне выступают в нейтральном статусе.