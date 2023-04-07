Премьер России выступил против льгот на электроэнергию для аграриев

Премьер РФ Мишустин выступил против льготных тарифов на электроэнергию для аграриев

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против льготных тарифов на электроэнергию для аграриев. Он отметил, что подобная идея является спорной, поскольку на других потребителей в этом случае лягут дополнительные расходы, передает ТАСС.

С инициативой помочь аграриям выступил представитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Игорь Ананских. Он указал, что сейчас стоимость электричества для сельскохозяйственных предприятий выше, чем для промышленности, что отражается на стоимости продукции.

«Введение дополнительной льготной категории — это вопрос спорный. Это надо определить, на кого будут, соответственно, перенесены все дополнительные расходы по оплате за электроэнергию», — ответил Мишустин.

Он напомнил, что идея противоречит тезису президента России Владимира Путина о том, что нельзя допускать появления новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей.

Премьер добавил, что государство регулирует цены на электроэнергию только для населения, компании же находятся в равных условиях, стоимость электричества зависит от производства и транспортировки, а не от отрасли. Он также обратил внимание, что аграриям с 2020 по 2022 год была оказана значительная поддержка из федерального бюджета в размере примерно одного триллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экспорт сельхозпродукции из страны в последнее время вырос в разы. При этом российский лидер отметил, что импорт, наоборот, сократился. По его словам, сейчас Россия экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта.

