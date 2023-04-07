Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:04, 7 апреля 2023Экономика

Курс евро превысил 90 рублей

Курс евро превысил 90 рублей впервые с апреля 2022 года
СюжетКурс доллара:

Фото: Pixabay

В начале торгов на Московской бирже курс евро перешагнул отметку в 90 рублей впервые с апреля прошлого года. Доллар превысил уровень 82 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 8:00, до начала основной сессии, на максимуме доллар доходил до 82,48 рубля, а евро — 90,33 рубля.

С начала недели обе валюты прибавили более пяти рублей. Такая динамика наблюдается на фоне существенного роста нефтяных котировок, что связано с решением участников сделки ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки дополнительно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Китай призвал Запад прекратить давать ему указания по ситуации на Украине
Курс евро превысил 90 рублей
В России произошло еще одно землетрясение
Эмили Ратаковски снялась в распахнутом халате на голое тело
Десять детей попали в больницу из-за опасного TikTok-челленджа
Раскрыта средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве
Россиян предупредили об использовании нейросетей для краж персональных данных
В Госдуме назвали задачи срочников-миротворцев
В России создадут противоспутниковые комплексы на базе самолетов
Четверо россиян погибли во время рыбалки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.