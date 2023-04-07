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15:27, 7 апреля 2023Культура

Обложка нового сингла Дрейка вызвала подозрения у фанатов

Обложка нового сингла Дрейка с похожей на Кардашьян девушкой вызвала подозрения у фанатов

Фото: @champagnepapi

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) поделился обложкой своего нового сингла Search & Rescue, на которой изображены он и женщина в одинаковых мотоциклетных шлемах, и вызвал подозрения фанатов. Об этом сообщает Page Six.

Несмотря на то, что артист не раскрыл личность изображенной на обложке женщины, фанаты раскритиковали Дрейка за троллинг американского исполнителя Канье Уэста, с которым у них ранее был конфликт. Поклонники предположили, что музыкант намеренно позируют с двойником бывшей жены Уэста Ким Кардашьян.

Ранее Дрейк записал новую песню под названием Rescue Me, в которой он сэмплирует аудиозапись того, как Кардашьян, говорит об их с Уэстом разводе в финале сезона шоу Keeping Up With the Kardashians в 2021 году. Фанаты также предположили, что исполнитель пытается намеренно задеть Уэста.

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Варвара Кошечкина
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