Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:17, 7 апреля 2023Силовые структуры

Завершено следствие по делу о взяточничестве московской судьи

СКР завершил следствие по делу о коррупции судьи арбитража Москвы Кондрат

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела судьи столичного Арбитражного суда Елены Кондрат, обвиняемой в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель московского управления ведомства Юлия Иванова.

Фигурантке вменяется посредничество во взяточничестве. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Вину в совершении преступления Кондрат не признала. Комплексная амбулаторная психолого-психическая экспертиза признала ее вменяемой.

По данным следствия, в сентябре 2020 года судья в московском ресторане предложила коллеге 50 тысяч долларов за решение о непривлечении к субсидиарной ответственности участников дела.

Кондрат была помещена в СИЗО 28 апреля 2022 года. Ее забрали из больницы, где она лечилась от гипертонии и бронхиальной астмы.

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на исполнение определения Верховного суда (ВС) России от 18 апреля об избрании Кондрат меры пресечения в виде заключения под стражу.

22 апреля ВС признал законным решение о взятии ее под стражу, отклонив жалобу защиты. Сама она на заседание суда не явилась, оставшись в подмосковном доме отдыха «Шиблово Горки». Защитник пояснил, что Кондрат на больничном.

Сына Кондрат судят по делу об организации четырех убийств в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Курсы доллара и евро обновили годовые максимумы
Граждан Литвы обяжут сообщать о связях с Россией и Белоруссией
Саудовская Аравия задумала остановить конфликт в Йемене к концу Рамадана
Семеро хоккеистов российского клуба сдали положительный тест на допинг
Раскрыты подробности дела об убийстве отчимом пятилетнего пасынка
Почти треть компаний заявили о готовности платить руководителям выше рынка
Юмористка из популярного шоу на ТНТ раскрыла отношение к пошлым шуткам
Зеленский распорядился создать военные администрации в российском Запорожье
Минобороны заявило о риске распространения опасных патогенов из лабораторий США
В Турции захотели принять еще большее количество туристов из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.