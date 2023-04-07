Завершено следствие по делу о взяточничестве московской судьи

СКР завершил следствие по делу о коррупции судьи арбитража Москвы Кондрат

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела судьи столичного Арбитражного суда Елены Кондрат, обвиняемой в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель московского управления ведомства Юлия Иванова.

Фигурантке вменяется посредничество во взяточничестве. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Вину в совершении преступления Кондрат не признала. Комплексная амбулаторная психолого-психическая экспертиза признала ее вменяемой.

По данным следствия, в сентябре 2020 года судья в московском ресторане предложила коллеге 50 тысяч долларов за решение о непривлечении к субсидиарной ответственности участников дела.

Кондрат была помещена в СИЗО 28 апреля 2022 года. Ее забрали из больницы, где она лечилась от гипертонии и бронхиальной астмы.

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на исполнение определения Верховного суда (ВС) России от 18 апреля об избрании Кондрат меры пресечения в виде заключения под стражу.

22 апреля ВС признал законным решение о взятии ее под стражу, отклонив жалобу защиты. Сама она на заседание суда не явилась, оставшись в подмосковном доме отдыха «Шиблово Горки». Защитник пояснил, что Кондрат на больничном.

Сына Кондрат судят по делу об организации четырех убийств в Москве.