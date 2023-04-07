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14:40, 7 апреля 2023Мир

Лавров объяснил свою фразу «ждать осталось недолго»

Лавров: слова «ждать осталось недолго» означают, что правда скоро восторжествует
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил свою фразу «ждать осталось недолго», сказанную по теме будущего отношений Москвы и Вашингтона. Он высказался на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, он говорил о том, что правда все равно скоро восторжествует. «Слово "недолго", может быть применимо к различным временным отрезкам, но в историческом плане точно [осталось] недолго», — отметил он.

До этого Лавров заявил, что Россия и США в данный момент находятся в горячей фазе войны из-за помощи Вашингтона Украине. Он оценил возможность восстановления российско-американских отношений и понадеялся, что у США «проснется разум» и они решат возобновить диалог.

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Виктория Кондратьева
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