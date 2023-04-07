Значимость утечки секретных документов Пентагона по конфликту на Украине оценили

Военный эксперт Дандыкин заявил, что в зоне СВО проходит война разведок

Произошедшая утечка секретных документов Пентагона по конфликту на Украине свидетельствует о халатности, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил значимость ситуации.

Ранее стало известно, что Пентагон расследует утечку секретных документов о конфликте на Украине с описанием состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в документах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Это определенная халатность со стороны Пентагона. Такие случаи уже были Василий Дандыкин военный эксперт

«Тот факт, что США и НАТО полностью курируют планы Вооруженных сил Украины — это очевидно. Это их проблема, что такое произошло. А наша проблема — знать все возможности США и НАТО, упредить удары противника и нанести свои удары. Это аксиома любых боевых действий. По большому счету, это не просто танки и самолеты, но и тихая война — война разведок. Поэтому очень важный момент, кто что вызнает», — заявил Дандыкин.

6 апреля появилась информация о том, что Киев договорился с Варшавой о производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Снаряды такого калибра используют в гладкоствольных пушках советских основных боевых танков второго поколения Т-64Б, Т-72, Т-80 и их модификациях.

Днем ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили для контрнаступления штурмовые бригады общей численностью 40 тысяч бойцов. По данным Reuters, всего Украине удалось набрать восемь штурмовых бригад.