В полиции Екатеринбурга отреагировали на информацию об инциденте с Емельяненко

В полиции Екатеринбурга заявили, что Емельяненко не совершал правонарушений в Кольцово

В екатеринбургской полиции отреагировали на информацию об инциденте с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко в аэропорту Кольцово. Комментарий пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу приводит «Чемпионат».

Там сообщили, что никаких заявлений от граждан или организаций в отношении бойца не поступало. «При полицейских не совершалось ничего, что можно было бы квалифицировать как нарушение административного или уголовного кодекса. Оснований для проверки в данном случае нет», — заявили в управлении.

6 апреля стало известно, что из-за поведения Емельяненко задержали рейс Екатеринбург — Москва. Спортсмен помочился в помещении, а после того, как сотрудник аэропорта сделал ему замечание, боец нецензурно выругался и пригрозил ударить мужчину.

На счету 41-летнего Александра Емельяненко в ММА 28 побед и 10 поражений. Еще один бой с его участием закончился ничьей.