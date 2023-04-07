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09:20, 7 апреля 2023Спорт

В полиции Екатеринбурга отреагировали на информацию об инциденте с Емельяненко

В полиции Екатеринбурга заявили, что Емельяненко не совершал правонарушений в Кольцово

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В екатеринбургской полиции отреагировали на информацию об инциденте с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко в аэропорту Кольцово. Комментарий пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу приводит «Чемпионат».

Там сообщили, что никаких заявлений от граждан или организаций в отношении бойца не поступало. «При полицейских не совершалось ничего, что можно было бы квалифицировать как нарушение административного или уголовного кодекса. Оснований для проверки в данном случае нет», — заявили в управлении.

6 апреля стало известно, что из-за поведения Емельяненко задержали рейс ЕкатеринбургМосква. Спортсмен помочился в помещении, а после того, как сотрудник аэропорта сделал ему замечание, боец нецензурно выругался и пригрозил ударить мужчину.

На счету 41-летнего Александра Емельяненко в ММА 28 побед и 10 поражений. Еще один бой с его участием закончился ничьей.

Алексей Гусев
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