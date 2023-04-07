Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 7 апреля 2023Мир

Лавров назвал цель Запада после «покорения России»

Глава МИД Лавров на встрече с Чавушоглу в Турции назвал КНР целью Запада после России

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

После покорения России следующей целью Запада будет КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Его слова передает корреспондент «Ленты,ру».

«Когда Россия будет покорена, следующей целью будет Китай, да и вообще любая страна, которая осмелиться действовать самостоятельно», — сказал российский дипломат.

По словам Лаврова, агрессия Запада распространится на те государства, которые будут «руководствоваться своими национальными интересами, а не интересами, которые определяют действия Соединенных Штатов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал цель Запада после «покорения России»
Турция предсказала эскалацию конфликта на Украине
Появился проект расписания ЕГЭ на 2023 год
Появились снимки обнаруженного под Курском украинского беспилотника
Российский таксист напал на 84-летнего пенсионера, избил его и попал на видео
ЦБ затянул с отзывом лицензий у банков
Доктор Мясников назвал опасный вид головной боли
Российский приграничный регион попал под обстрел со стороны Украины
Объяснена разница между реальной и официальной инфляцией
Уролог объяснил пользу регулярных занятий сексом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.