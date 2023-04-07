Лавров назвал цель Запада после «покорения России»

Глава МИД Лавров на встрече с Чавушоглу в Турции назвал КНР целью Запада после России

После покорения России следующей целью Запада будет КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Его слова передает корреспондент «Ленты,ру».

«Когда Россия будет покорена, следующей целью будет Китай, да и вообще любая страна, которая осмелиться действовать самостоятельно», — сказал российский дипломат.

По словам Лаврова, агрессия Запада распространится на те государства, которые будут «руководствоваться своими национальными интересами, а не интересами, которые определяют действия Соединенных Штатов».