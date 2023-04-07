Определены сроки нахождения Костомарова в реанимации

ТАСС: Роман Костомаров будет находиться в реанимации еще два-три месяца

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет находиться в реанимации еще два-три месяца. Такие сроки ТАСС назвал источник, знакомый с ситуацией.

При этом уточняется, что ситуация далека от критической. «Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», — сообщил источник.

28 марта стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза в организме Костомарова, мозговое кровообращение нормализовалось. Появилась информация, что фигуриста готовят к протезированию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По данным «Московского комсомольца», 46-летнему спортсмену ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног и всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.