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20:02, 8 апреля 2023Спорт

Колосков призвал провести проверку по завершившемуся со счетом 15:0 матчу

Колосков заявил, что надо провести проверку по матчу «Ессентуки» и «Форте» во Второй лиге

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал провести проверку по матчу второго дивизиона чемпионата России между «Ессентуки» и «Форте». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Там был судья, который должен передать рапорт и дополнительные сведения, если понадобятся. Надо узнать причину такого странного результата», — заявил Колосков.

Ранее 8 апреля клуб «Ессентуки» проиграл на выезде таганрогскому «Форте». Встреча прошла в рамках 23-го тура Второй лиги и завершилась со счетом 15:0. Четыре игрока хозяев, Петр Володкин, Дмитрий Лаврищев, Никита Муромский и Шамиль Саадуев, оформили по хет-трику.

«Форте» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. «Ессентуки» находятся на последней строчке. За 23 матча команда забила семь мячей и пропустила 79.

Андрей Стрельцов
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