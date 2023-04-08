Стало известно о мечте Костомарова
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил о желании поскорее выйти из больницы. Об этом стало известно источнику Sport24.
По информации издания, изменений в состоянии 46-летнего спортсмена нет, оно остается удовлетворительным. «Роман восстанавливается и мечтает начать двигаться», — сообщил источник.
4 марта сообщалось, что олимпийский чемпион постепенно выходит из комы. До этого стало известно, что у Костомарова произошел микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа.
Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.