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12:51, 8 апреля 2023Спорт

Стало известно о мечте Костомарова

Sport24: Роман Костомаров мечтает начать двигаться и поскорее выйти из больницы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил о желании поскорее выйти из больницы. Об этом стало известно источнику Sport24.

По информации издания, изменений в состоянии 46-летнего спортсмена нет, оно остается удовлетворительным. «Роман восстанавливается и мечтает начать двигаться», — сообщил источник.

4 марта сообщалось, что олимпийский чемпион постепенно выходит из комы. До этого стало известно, что у Костомарова произошел микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Анастасия Борисова
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