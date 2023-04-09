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02:35, 9 апреля 2023Наука и техника

Китайский поисковик Baidu подал в суд на Apple

Reuters: китайский поисковик Baidu подал в суд на Apple из-за поддельных копий своего бота

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Китайская поисковая система Baidu подал в суд на американскую компанию Apple и разработчиков приложений из-за поддельных копий своего бота Ernie, доступного в AppStore. Об этом сообщает Reuters.

Бот Ernie с искусственным интеллектом, который поисковик запустил в марте, рекламируется как китайский ответ на чат-бот ChatGPT, который был создан в Соединенных Штатах.

Компания Baidu AI в своем аккаунте в WeChat сообщила, что в настоящее время у Ernie нет официального приложения.

В июле 2022 года американский банк Affinity Credit Union подал в суд на Apple из-за ограничения функции платежей в App Store. Представители кредитной организации заявили, что американская компания создала монополию в собственном магазине, поскольку ограничила функции сторонних платежей на платформе. Компанию обвинили в том, что она позволяет приобретать приложения только через сервис Apple Pay, тем самым злоупотребляя доминирующим положением.

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Марина Совина
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