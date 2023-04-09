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09:51, 9 апреля 2023Спорт

Российский футболист объяснил победу над соперником со счетом 15:0

Футболист «Форте» Петр Володкин заявил, что «Ессентуки» выехали в три часа ночи

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полузащитник таганрогского «Форте» Петр Володкин объяснил победу над «Ессентуками» со счетом 15:0 в матче второго дивизиона чемпионата России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Пацанам из "Ессентуков" вообще респект. Как я слышал, они выехали на матч в три часа ночи», — заявил футболист. Он подчеркнул, что его команда не пыталась унизить соперника, поэтому играла в полную силу даже при разгромном счете.

8 апреля «Форте» дома разгромил «Ессентуки». Встреча прошла в рамках 23-го тура Второй лиги и завершилась со счетом 15:0. Володкин, Дмитрий Лаврищев, Никита Муромский и Шамиль Саадуев, оформили по хет-трику.

«Форте» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. «Ессентуки» находятся на последней строчке. За 23 матча команда забила семь мячей и пропустила 79.

Анастасия Борисова
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