ЦСКА вырвался вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ против СКА

ЦСКА победил СКА в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ со счетом 7:3, проигрывая 0:2

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в пятом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 7:3. По ходу первого периода ЦСКА проигрывал — 0:2. У московских армейцев забили нападающие Андрей Светлаков, Максим Мамин, Константин Окулов (дубль), Михаил Григоренко сделал хет-трик. У петербуржцев отличились форварды Эмиль Галимов, Александр Волков и защитник Александр Никишин.

ЦСКА вырвался вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ против СКА со счетом 3-2. Следующий матч серии до четырех побед состоится 12 апреля в Москве. В финале Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».