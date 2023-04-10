Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Иван Гахов
2:1
Завершен
Маккензи Макдональд
Монте-Карло
Оренбург
2:2
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1/4 финала
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Автодор
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
22:20, 10 апреля 2023Спорт

ЦСКА вырвался вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ против СКА

ЦСКА победил СКА в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ со счетом 7:3, проигрывая 0:2
Сергей Плотников

Сергей Плотников. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в пятом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 7:3. По ходу первого периода ЦСКА проигрывал — 0:2. У московских армейцев забили нападающие Андрей Светлаков, Максим Мамин, Константин Окулов (дубль), Михаил Григоренко сделал хет-трик. У петербуржцев отличились форварды Эмиль Галимов, Александр Волков и защитник Александр Никишин.

ЦСКА вырвался вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ против СКА со счетом 3-2. Следующий матч серии до четырех побед состоится 12 апреля в Москве. В финале Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
К бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения
Боец «Ахмата» рассказал об украинских диверсантах на кременском направлении
Белый дом оценил напряженность в отношениях с Китаем
В Болгарии отвергли сообщения о переговорах по передаче МиГ-29 Украине
Премьер Израиля опроверг информацию о возможных поставках вооружений Киеву
В России потребовали компенсацию от Финляндии за срыв проекта строительства АЭС
Известный художник высказался об изменении облика Москвы в последние годы
В Госдепе прокомментировали информацию о нападениях на УПЦ
Опубликованы фото самых дорогих особняков в Подмосковье
Трамп назвал решение всех проблем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.