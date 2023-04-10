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22:42, 10 апреля 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины пригласил в страну иностранных пилотов F-16

Министр обороны Украины Резников пригласил в страну иностранных пилотов истребителей F-16
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в страну иностранных пилотов истребителей F-16. Его слова на брифинге с датским коллегой передает «Страна.ua».

В частности, Резников заявил, что иностранный легион «готов открыть двери» в случае, если «найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16».

Ранее командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что поставка американских истребителей F-16 позволит решить целый ряд проблем, стоящих перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, истребители помогут Киеву «завоевать господство в воздухе».

В марте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к партнерам Киева и призвал поставить F-16. Однако в настоящее время Пентагон не собирается передавать Украине истребители.

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Марина Совина
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