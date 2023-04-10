56-летняя Холли Берри снялась голой на балконе и восхитила фанатов

56-летняя актриса Холли Берри поделилась откровенным фото на балконе

Голливудская актриса Холли Берри снялась голой на балконе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя звезда поделилась откровенным фото, на котором она позирует на балконе, облокотившись на кованую ограду и выпивая напиток из бокала. При этом звезда распустила длинные волосы, уложенные в легкие локоны. «Делаю, что хочу», — подписала Берри пост, который набрал 630 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под публикацией. «Именно так и должна вести себя королева», «Самая крутая», «Восхищаюсь», — написали они.

Ранее в апреле Холли Берри показала тело в бикини. Актриса поделилась снимком, на котором она позировала на фоне моря, облокотившись спиной о прозрачную стеклянную ограду. На ней был надет раздельный купальник черного цвета. Ее образ дополняла бежевая туника с глубоким декольте и разрезами по бокам.