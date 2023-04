PNAS: выявлен новый механизм самоочищения атмосферы Земли с помощью гидроксида

Ученые Калифорнийского и Стэнфордского университетов выявили новый механизм самоочищения атмосферы Земли. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Известно, что загрязняющие воздух вещества, выделяемые в процессе жизнедеятельности человечества, могли бы накапливаться в атмосфере без молекулы гидроксида (OH). OH инициирует химические реакции, которые помогают удалять из воздуха ядовитые диоксид серы и оксид азота. Точное понимание процесса производства этого соединения позволит воздействовать на него искусственным путем и усилить защитные свойства атмосферы.

Ранее считалось, что солнечный свет стимулирует синтез гидроксида. Теперь оказалось, что в этом катализаторе нет необходимости. В процессе исследования команда измерила концентрации гидроксида в пробирках двух видов: с воздушно-водной средой и с водой без воздуха. Затем были рассмотрены реакции производства OH в темноте, где сам гидроксид подсвечивался флуоресцентным светом, так как в пробирки предварительно добавили молекулы, вступающие в реакцию, когда появляется OH.

Ученые увидели, что показатели выработки OH в темноте были даже выше, чем при воздействии света. Полученные выводы меняют представления о синтезе гидроксида. Следовательно, это вводит определенные коррективы в существующие компьютерные модели загрязнения воздуха, поскольку все они основаны на правиле, что для производства OH необходим именно солнечный свет.